Fenerbahçe Medicana 3-0'la Galip

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Kıral, Seçkin Yener
Fenerbahçe Medicana: Milenkovic, Dicle Nur Babat, Arelya Karasoy, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Bedart (Gülce Güçtekin, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Baladın)
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Reid, Eda Say, Nikolova (Berre İnce, Sema Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Ceylan Arısan, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 25-11, 25-11, 25-14
Süre: 64 dakika (21, 21, 22)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
