Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı Devirerek Seriyi Eşitledi
Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı Devirerek Seriyi Eşitledi

11.04.2026 19:51
Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-1 yenerek Sultanlar Ligi final serisinde durumu 1-1 yaptı.

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

VAKIFBANK: Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Ogbogu, Cansu Özbay, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro, Ana Cristina, Aslı Kalaç, (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)

SETLER: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25

SÜRE: 109 dakika

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk setini VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Fenerbahçe Medicana, 25-18'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, bu bölümü 25-18 kazanarak öne geçti. Dördüncü seti 25-20 alan Fenerbahçe Medicana, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü karşılaşma, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

