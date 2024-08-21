Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlkay Gündoğan\'ın yeni adresi belli oldu

Ender Kervancıoğlu:

Allah aşkına fenere geleceğine inanan varmı. Galatasarayın hiç değilse bi cazibesi var. Marka değeri var. Ayrıca şampiyonlar ligi takımı. Eğer Manchester city kapıyı kapatsaydı ikinci tercih olarak galatasaraya gelecekti.