Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

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Manchester City, eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna katma konusunda anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Barcelona'dan ayrılan Gündoğan, bir sezon sonra yeniden Premier Lig'de forma giyecek. Gündoğan'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

21.08.2024 15:19
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna katıyor. Tecrübeli futbolcu Manchester City ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

GERİ DÖNÜYOR

Athletic'te yer alan haberde Manchester City ve İlkay Gündoğan sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı, İlkay'ın Manchester City ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini feshedeceği ve tecrübeli futbolcunun iki yıllık alacağından vazgeçeceği kaydedildi.

PEP'TEN ONAY VE ANLAŞMA

Pep Guardiola'nın dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından deneyimli orta saha ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi. İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlkay Gündoğan\'ın yeni adresi belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: Allah aşkına fenere geleceğine inanan varmı. Galatasarayın hiç değilse bi cazibesi var. Marka değeri var. Ayrıca şampiyonlar ligi takımı. Eğer Manchester city kapıyı kapatsaydı ikinci tercih olarak galatasaraya gelecekti. 47 44 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Ilkay 36 dan sonra gelir Turkiyeye . 25 3 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: bu saatten sonra Türkiye gelme 8 0 Yanıtla
  • Çelikk: Orada oynar 3 1 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: galatasarayla, Fener kim ya! Adam gelirmi Bu küçük Takımlara ;) 0 3 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: bu adamın türkiye ile işi yok.mecbur kalmadıkca gelmez.yaşlanınca gelir. 2 0 Yanıtla
  • VillaUmut: Ya artık bir yere imza at kardeşim her gün evire çevire haber oluyorsun. 1 1 Yanıtla

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