Fenerbahçe Midtjylland Deplasmanında Kadro Değişiklikleri ile Sahaya Çıktı

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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland 'ın konuğu oldu. MCH Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çaldı. Godinho'nun yardımcılıklarını ise Rui Teixeira ve Pedro Almedia üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de 3-2 kazanılan Göztepe maçının 11'inde 2 zorunlu değişlik yaparak takımı sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın ve sarı kart cezalısı Amrabat'ın yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'i görevlendirdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma üçlüsünü; Djiku, Çağlar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Sağ kanatta Mert Hakan Yandaş, sol kanatta Szymanski'yi sahaya süren Mourinho, orta sahasının ortasında ise Fred ve İsmail Yüksek'e şans verdi. 10 numarada Tadic'i oynatan tecrübeli teknik adam, Dzeko ve En-Nesyri ikilisi ile gol aradı.

İSMAİL YÜKSEK 8 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 8 maç sonra bir maça 11'de başladı. Son olarak Avrupa Ligi'nde Bilbao ile iç sahada oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan İsmail Yüksek, Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olmuştu. İsmail Yüksek; Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Lyon ve Kasımpaşa maçlarında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Milli orta saha Başakşehir FK maçında ise kadrosuna olmasına rağmen forma giymemişti.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş da 2 aylık aranın ardından ilk 11'de forma buldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak 23 Kasım 2024'te Kayserispor ile oynanan mücadeleye 11'de başlamıştı.

MAXIMIN SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Sarı-lacivertli ekipte, Danimarka deplasmanı kafilesinde yer alan Saint-Maximin, Midtjylland maçının kadrosundan son anda çıkartıldı. Tecrübeli kanat oyuncusu, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmedi.