\'\'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?\'\' sorusuna Nihat Hatipoğlu\'ndan bomba yanıt

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, canlı yayında yöneltilen sürpriz bir soruyla gündeme geldi. Bir izleyici, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" diye sordu.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, stüdyodaki gülümsemelerin ardından esprili bir yanıt verdi.

"DUADAN ÖNCE AYAKLARINI İYİ KULLANACAKLAR"

Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak. Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda kahkahalara neden oldu. Hatipoğlu'nun esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, o anları paylaşarak yorumlarda bulundu.