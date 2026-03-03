''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt - Son Dakika
''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt

\'\'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?\'\' sorusuna Nihat Hatipoğlu\'ndan bomba yanıt
03.03.2026 07:14  Güncelleme: 07:32
\'\'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?\'\' sorusuna Nihat Hatipoğlu\'ndan bomba yanıt
Ramazan ayı boyunca ekranlarda olan Nihat Hatipoğlu, canlı yayında bir izleyicinin, ''Fenerbahçe neden 11 yıldır şampiyon olamıyor?'' sorusuna, ''Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar'' yanıtını verdi. Hatipoğlu'nun bu esprili yanıtı, kısa sürede viral oldu.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, canlı yayında yöneltilen sürpriz bir soruyla gündeme geldi. Bir izleyici, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" diye sordu.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, stüdyodaki gülümsemelerin ardından esprili bir yanıt verdi.

"DUADAN ÖNCE AYAKLARINI İYİ KULLANACAKLAR"

Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak. Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda kahkahalara neden oldu. Hatipoğlu'nun esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, o anları paylaşarak yorumlarda bulundu.

Son Dakika Spor ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Kadir Yılmaz Kadir Yılmaz:
    toplu şekilde hamama gidip boy abdesti alsınlar 12 4 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Buna soru soranlardaki IQ seviyesi? 6 3 Yanıtla
  • Kadir Ari Kadir Ari:
    şaklaban 5 3 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Taraftar ile birlikte dürüst olsunlar yanlış kendi yaptıysa yanlış dedikleri yıl şampiyon olurlar. Ama bunu anlayacak derinlik olması gerek. 2 0 Yanıtla
  • Engin Yıldız Engin Yıldız:
    Yazıklar olsun bu adamı kaç yıldır dinliyorlar bu adama sorulan sorular alınan cevaplar ülkemizin zeka duzeyimizin bir ornegidir 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt - Son Dakika
