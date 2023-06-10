Fenerbahçe'nin 2023-2024 forması göğüs sponsoru Otokoç oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin 2023-2024 forması göğüs sponsoru Otokoç oldu

10.06.2023 11:57

Fenerbahçe futbol takımı, 2023-2024 sezonunda forma sponsorları hakkında açıklama yaptı. Formanın göğüs bölümünde Otokoç, sağ kolunda Safiport, sol kolunda Nesine.com, sırt kısmında ise Halley logoları yer alacak. Şort sponsorları Aygaz ve Pasha ile işbirliği devam edecek.

Fenerbahçe futbol takımımın 2023-2024 sezonunda futbol takımının forma ve şort sponsorları hakkında açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerin, yeni sezon formalarında farklı bir göğüs sponsoru yer alacak.

GÖĞÜS SPONSORU OTOKOÇ OLDU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın, Puma tarafından hazırlanan 2023-24 futbol sezonu formalarında sponsorlarımız şu şekilde olacaktır; Formalarımızın göğüs bölümünde OTOKOÇ, sağ kolunda SAFİPORT, sol kolunda NESİNE.COM, sırt kısmında ise HALLEY logoları yer alacaktır.

AVIS SPONSORLUĞU SONA ERDİ

2018-19 sezonundan bu yana AVIS markası ile Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın ana sponsoru olan Otokoç Otomotiv AŞ., 2023-24 futbol sezonunda desteğine OTOKOÇ markası ile devam edecektir. 2009-2010 sezonundan bu yana forma sırt sponsorumuz olan ÜLKER, HALLEY markası ile 2023-24 sezonunda da formalarımızın sırtında yer alacaktır.

SAFİPORT FUTBOL TAKIMINA DA DESTEK VERECEK

2023-24 futbol sezonunda formalarımızın sağ ve sol kolu için iki ayrı sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmalar kapsamında Kulübümüze 2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsorluk desteği veren SAFİPORT, 2023-24 futbol sezonunda Futbol Takımımızın forma kol sponsoru olmuştur. SAFİPORT logosu 2023-24 sezonu boyunca formalarımızın sağ kolunda yer alacaktır.

KOL SPONSORU AYNI KALDI

2021-22 sezonundan bu yana forma kol sponsorumuz olan NESİNE.COM' un logosu 2023-24 futbol sezonunda da formamızın sol kolunda yer almaya devam edecektir. Futbol Takımımızın şort sponsorları AYGAZ ve PASHA ile 2023-24 futbol sezonunda da işbirliğimiz devam etmektedir. Kıymetli formalarımızın parçası olarak Kulübümüzün yanında olan tüm sponsorlarımıza eşsiz destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

OTOKOÇ HAKKINDA

Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından, 1928 yılında Ankara'da "Ford Motor Company" acenteliğinin alınmasıyla kurulan ve Koç Holding'in ilk otomotiv sektörü yatırımı olan Otokoç; Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürmektedir.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası: Başkanlığı yeniden düşünebilir Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası: Başkanlığı yeniden düşünebilir

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 2023-2024 forması göğüs sponsoru Otokoç oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da Oynanacak
12:24 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafa yaradı! Para basıyorlar
12:26 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:22 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
12:05 Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
12:00 Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki itirafıyla Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
11:54 Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi!
11:50 Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
11:35 Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
11:30 Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 12:39:46. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin 2023-2024 forması göğüs sponsoru Otokoç oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement