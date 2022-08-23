Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika
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Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu

23.08.2022 00:27

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un bir görüntüsü sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. Portekizli hoca takımının attığı 4. golden sonra Adana Demirspor kulübesine doğru dikilerek adeta bakışlarıyla rakip teknik heyete kilitlendi. O anlar Fenerbahçe taraftarında büyük coşku yarattı.

Adana Demirspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 3. haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un saha kenarındaki tavırları çok konuşuldu.

JORGE JESUS RAKİP KULÜBEYE ADETA KİLİTLENDİ

Maçın başından sonuna kadar adeta maçı kenarda yaşayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin attığı 4. golden sonra yaptığı hareketle sosyal medyada gündeme oturdu. Portekizli hoca, takımının attığı 4. golden sonra Adana Demirspor kulübesine dönerek bakışlarıyla adeta rakip teknik heyete kilitlendi. Jorge Jesus'un bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, o anlar binlerce etkileşim aldı.

Herkes, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra Jorge Jesus'un rakip kulübeye hareketini konuşuyor
Herkes, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra Jorge Jesus'un rakip kulübeye hareketini konuşuyor
Herkes, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra Jorge Jesus'un rakip kulübeye hareketini konuşuyor
Herkes, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra Jorge Jesus'un rakip kulübeye hareketini konuşuyor
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika
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