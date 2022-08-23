Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu

Adana Demirspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 3. haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un saha kenarındaki tavırları çok konuşuldu.
Maçın başından sonuna kadar adeta maçı kenarda yaşayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin attığı 4. golden sonra yaptığı hareketle sosyal medyada gündeme oturdu. Portekizli hoca, takımının attığı 4. golden sonra Adana Demirspor kulübesine dönerek bakışlarıyla adeta rakip teknik heyete kilitlendi. Jorge Jesus'un bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, o anlar binlerce etkileşim aldı.
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