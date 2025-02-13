Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht karşılaşmasının ilk yarısında Osayi-Samuel'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Dabanovic, bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Öte yandan Nijeryalı futbolcunun penaltı beklediği pozisyon, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

13.02.2025 21:57  Güncelleme: 22:21
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi.

OSAYI-SAMUEL YERDE KALDI

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: TRT 1

VİRAL OLDU

Özellikle Mertens'in yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasındaki penaltısının konuşulduğu son dönemde penaltı Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon da kısa sürede viral oldu. Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolseverOsayi-Samuel'in kendisini yere attığını öne sürerek tepki gösterdi ve bu yönde bir çok paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon

ANDERTLECHT DE PENALTI BEKLEDİ

Ayrıca konuk takım Anderlecht de karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunun durmasını istedi. Dabanovic, kısa süreli beklemenin ardından oyunu devam ettirdi.

Anderlecht'in penaltı beklediği pozisyon;

Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: TRT 1
Herkes Osayi-Samuel\'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon

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Son Dakika Spor Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Elif2016:
    acur adamlik sahtekarlik gör bak :)))) 36 7 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Şikeci fener Avrupada iş başında 10 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    alışmış penaltıya gtt 11 8 Yanıtla
  • AlexArda:
    çelikferhat birleşimiTOPuTOPcuklara OSAYI girrrr sin severler :))))) 12 7 Yanıtla
  • AlexArda:
    Üç oldu oe fer at nalından oe çelik kapkacağından çıkarması GÜÇ OLDU ahahahahahahaha 6 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    alex arda oros uçuğu ferhat eser gibi o da sensin 2 5 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    tek gerçek FENERİN futbolcuları hainliği beceremiyor, fetöcülrrden ders almaları gerek... 3 3 Yanıtla
  • Osman:
    Mert Hakan’la arkadaşlık edersen sonun böyle olur taklacılar siziiii 2 3 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    ne penaltısı amk 2 2 Yanıtla
  • YoH null:
    futbol penalti demek değil futbol konuşulur prnalti degil surekli her maç penalti konuşuluyor oyun yok penalti konuşmak komedi geliyor bana artik 2 1 Yanıtla
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