Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

23.01.2026 14:42
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, lig etabının 7. haftası itibarıyla ilk 24 içinde yer almayı ve play-off oynamayı kesinleştirdi. Mevcut tabloya göre sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasına play-off turundan devam etmesi bekleniyor. Football Meets Data tarafından yapılan eşleşme analizine göre Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Panathinaikos ve Viktoria Plzen olarak öne çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen lig etabının 7. haftası itibarıyla ilk 24 içinde yer almayı garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte son 16 turu için play-off oynamayı kesinleştirdi.

İLK 8 İHTİMALİ ZOR, PLAY-OFF KESİN

Matematiksel olarak ilk 8 şansı tamamen sona ermeyen Fenerbahçe'nin, bu hedefi gerçekleştirmesi mucizelere kaldı. Mevcut tabloya göre sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasına play-off turundan devam etmesi bekleniyor.

MUHTEMEL RAKİPLER SIRALANDI

Football Meets Data tarafından yapılan eşleşme analizine göre Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri, gerçekleşme ihtimallerine göre sıralandı. Buna göre Panathinaikos ve Viktoria Plzen yüzde 12 ile en yüksek ihtimalli rakipler olarak öne çıktı. PAOK yüzde 10, Nottingham Forest ve Kızılyıldız yüzde 9, Lille ve Celta Vigo yüzde 8 olasılıkla listede yer aldı. Brann yüzde 6, Dinamo Zagreb yüzde 5, Bologna ve Celtic ise yüzde 4 ihtimalle eşleşme ihtimali bulunan diğer takımlar oldu.

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Allah biliyor ya pana ile yarım kalan bir hesabımız vardı. yuklensin yeniden since 1453. 6 2 Yanıtla
