Rıdvan Dilmen'in Jorge Jesus yorumu Fenerbahçelileri çıldırttı: Emekli ol artık

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek liderliğe oturduğu mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen'in bir yorumu ise sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

"AYKUT KOCAMAN GİBİ DE OYNATABİLİYORMUŞ"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Bugün gördük ki; Jorge Jesus, Aykut Kocaman gibi de oynatabiliyormuş. Aykut hocanın da bazen Jesus gibi olması gerekir tabii. Ali Koç'un, ilk kez Fenerbahçe için çok uygun bir hoca getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözler karşısında oldukça sinirlenen Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi. Dilmen'in Aykut Kocaman güzellemesi yaptığını belirten bazı sarı-lacivertli taraftarlar ünlü yorumcuya "Emekli ol artık" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.