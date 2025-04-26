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Fenerbahçe'nin Birliği ve Geleceği

Fenerbahçe\'nin Birliği ve Geleceği

Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin başarısının ötesinde tutku ve birlik vurgusu yaptı, eleştirileri önemsedi.

26.04.2025 12:05
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bizler sportif sonuçlardan bağımsız olarak Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlıyız. Aziz Yıldırım'ın Metris zindanında haykırdığı çok önemli bir söz vardır; biz hayatta bir gün daha Fenerbahçeliyim demek için yaşarız. Bir gün daha Fenerbahçeli olmak için nefes alırız. Bu açıdan bakınca Fenerbahçe bizim için sportif sonuçlardan ve kupalardan çok daha değerlidir" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Toplantısı'nda yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs tarihinde kulübü ziyaret ettiğini ifade ederek başladı. Mosturoğlu, "Bizler Atatürk'ün yolundan giden Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bu tarihi kulübümüzün kuruluş günü olarak kutluyoruz. Kuruluşumuzun 118. yılı olacak. Dilerim ki hem kulübümüz hem de yolundan gittiğimiz Atatürk Türkiye'si sonsuza kadar payidar kalacaktır" diye konuştu.

Amatör şubelerin başarılı bir sezon geçirdiğinin altını çizen Mosturoğlu, "Amatör şubelerimiz klasik hale geldiği üzere başarılı bir sezonu daha geride bırakıyor. Tüm branşların şube kaptanlarını, sorumlu yöneticilerini ve sporcularını tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Üst üste 10 sezondur şampiyon olamıyoruz"

Fenerbahçe'nin futbolda beklentilerin altında kaldığını söyleyen Şekip Mosturoğlu, "Futbol takımımız geçen hafta sonu bizlere büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Mutlak favori olduğumuz Kayserispor maçında beklemediğimiz puan kaybı yaşadı, şampiyonluk şansını azalttı. Üst üste 10 sezondur şampiyon olamıyoruz. Futbolda yaşadığımız olumsuz durumu, camianın tepkilerini ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak tartışmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Fenerbahçelilerin Fenerbahçe'yi hayatının merkezine koyduğunu vurgulayan Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler sportif sonuçlardan bağımsız olarak Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlıyız. Aziz Yıldırım'ın Metris zindanında haykırdığı çok önemli bir söz vardır; biz hayatta bir gün daha Fenerbahçeliyim demek için yaşarız. Bir gün daha Fenerbahçeli olmak için nefes alırız. Bu açıdan bakınca Fenerbahçe bizim için sportif sonuçlardan ve kupalardan çok daha değerlidir. Ancak futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız milyonlarca taraftarımıza ve çocuklarımıza, sorumlu insanlara yakışan açıklamalar yapmak, sorumluluğu üzerimize almayı bilmeliyiz. Fenerbahçe direniştir. Fenerbahçeliler kaybetmeyi kabullenmez. Bu yüzden bugün yapacağımız toplantımız ve buradan çıkan sonuçlar bu yüksek değerlere uygun olmalıdır."

Birlik beraberlik mesajı

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimde camianın birlik ve beraberlik beklentisinin sağlandığını belirten Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Camiamızın bu beklentisine efsane başkanımız Aziz Yıldırım da başkanımız Ali Koç da kişisel çekince koymaksızın kulak verdi. Geçmişin kırgınlıklarına sünger çektiler. Camiamızın beklediği birlik ve beraberlik sağlanarak iç cephemiz tahkim edilmiş oldu. Yönetimin sadece dış cepheyle mücadele etmesi için oluşturulan ortamda birlik ve beraberlikle topyekün hareket ettik. Taraftarlarımız da bu anlamda birleşti. Deplasmanda, iç sahada puan ya da skor olarak geriye düştüğümüz her anda taraftarlarımız da takıma inanarak destek verdi. Bugün futbolda ortaya çıkan hiç de hayal etmediğimiz sportif sonuç, camiamızın haklı eleştirilerine ve tepkisine neden oldu. Bugün yapılacak toplantıda üyelerimizin samimi düşüncelerini ortaya koyması, bu düşüncelerin demokratik ortamda tartışılması, yönetimimiz tarafından da makul cevapların verilmesi birlik ve beraberlik için çok önemlidir."

"Bugün yapılan toplantı tarihi önemdedir"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun, kulübün senatosu olduğunu söyleyen Mosturoğlu, üyelerin camianın sesi olması gerektiğini dile getirdi. Tüm üyelerin kulübe faydalı olacak çözüm önerileri sunması gerektiğinin altını çizen Mosturoğlu, "Yönetimimiz de bu önerileri olgunlukla karşılayarak cevaplamalı. Bugün ileri sürülecek yapıcı eleştiriler ve öneriler, sonrasında da yönetimimizin camiadaki bütün bireylerin arzu ettiği başarıya kulübüzü getirecek anlamda yönetsel yönde alacağı kararlar kulübün gelecekteki yararına olacaktır. Bugün yapılan toplantı tarihi önemdedir. Umuyor ve diliyorum ki bugün Fenerbahçe'ye olan sonsuz sevgimizle ortaya koyacağımız irade, Fenerbahçe'nin futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacak, pozitif bir enerjiye en kısa sürede dönüşecektir. Bu bizim gelecek nesillerin Fenerbahçeli olmasını sağlamak için en asli görevimizdir" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Şekip Mosturoğlu, Sivil Toplum, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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