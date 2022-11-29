Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecan yaratan paylaşım: Yuvama dönüyorum - Son Dakika
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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecan yaratan paylaşım: Yuvama dönüyorum

29.11.2022 15:53

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Kısa süre önce Brezilya ekibi Avai'nin başına geçen Alex'in, Türk bayrağı koyarak yaptığı paylaşımında, "Yuvama dönüyorum." ifadelerini kullanması soru işareti yarattı.

Brezilya'da Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra Avai'nin başına geçen ve ilk A Takım teknik direktörlük macerasına başlayan Alex de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

ALEX'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin efsane ismi Türk bayrağı kullanarak yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalının bu paylaşımı sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran paylaşım: Yuvama dönüyorum

GELİŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Alex de Souza'nın henüz Türkiye'ye neden geleceği bilinmezken, Jorge Jesus'un yardımcısı olacağı iddiaları ortaya atılmaya başladı.

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Alex De Souza, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecan yaratan paylaşım: Yuvama dönüyorum - Son Dakika


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