Brezilya'da Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra Avai'nin başına geçen ve ilk A Takım teknik direktörlük macerasına başlayan Alex de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Türk bayrağı kullanarak yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalının bu paylaşımı sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar büyük heyecan yaşadı.
Alex de Souza'nın henüz Türkiye'ye neden geleceği bilinmezken, Jorge Jesus'un yardımcısı olacağı iddiaları ortaya atılmaya başladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecan yaratan paylaşım: Yuvama dönüyorum - Son Dakika