Geçtiğimiz günlerde Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyordu. Yıldırım cephesinden iddialara cevap geldi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi iddialar için, "Aziz Bey'in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Spor Sorumlusu eski milletvekili Vedat Bayram, Aziz Yıldırım'ın adını gündeme getirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destek verdiğini öne sürmüştü. Bu iddia CHP'ye yakın kaynaklarca "Şu an seçim kazanma telaşındayken bakanlık için isim ortaya atmak hoş değil" biçiminde yalanlandı.
Son Dakika › Spor › Millet İttifakı'nda Gençlik ve Spor Bakanı mı oluyor? Aziz Yıldırım'dan o iddialara yanıt - Son Dakika