Millet İttifakı'nda Gençlik ve Spor Bakanı mı oluyor? Aziz Yıldırım'dan o iddialara yanıt - Son Dakika
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Millet İttifakı'nda Gençlik ve Spor Bakanı mı oluyor? Aziz Yıldırım'dan o iddialara yanıt

28.03.2023 12:24

Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimi kazanması durumunda Gençlik ve Spor Bakanı olarak Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı düşündüğü ileri sürüldü. Yıldırım cephesi bu iddiaları reddederken, "Aziz Bey'in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyordu. Yıldırım cephesinden iddialara cevap geldi.

"AZİZ BEY'İN BAKANLIK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi iddialar için, "Aziz Bey'in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok" açıklamasında bulundu.

"BAKANLIK İÇİN ORTAYA İSİM ATMAK HOŞ DEĞİL"

İYİ Parti Spor Sorumlusu eski milletvekili Vedat Bayram, Aziz Yıldırım'ın adını gündeme getirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destek verdiğini öne sürmüştü. Bu iddia CHP'ye yakın kaynaklarca "Şu an seçim kazanma telaşındayken bakanlık için isim ortaya atmak hoş değil" biçiminde yalanlandı.

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Aziz Yıldırım, Spor, Son Dakika

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