Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Icardi'nin yerine istediği isim belli oldu.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olan Mauro Icardi'nin yerine santrfor arayışları sürerken, teknik direktör Okan Buruk'un Vedat Muriç'i istediği öne sürüldü.
Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un teknik direktörüyken Kosovalı futbolcu da aynı takımda forma giyiyordu. Daha sonra Fenerbahçe'de forma giyen Muriç, oradan İtalya'nın Lazio takımına, ardından da İspanya'nın Mallorca takımına transfer olmuştu. 3 sezondur Mallorda'da oynayan Vedat Muriç'in Türkiye'ye dönmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.
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