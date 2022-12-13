Flamengo'nun yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. En son Corinthians'ı çalıştıran Pereira, "Ailevi sebeplerden dolayı Brezilya'dan ayrılıyorum" açıklamasını yapmıştı.
Brezilya'dan ayrılmayan Pereira, Corintihans'ın rakibi Flamengo'ya imza atarak herkesi şaşırttı. Pereira, bu tercihiyle Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceğini garanti altına aldı.
Pereira bu imzayla Jorge Jesus'un Flamengo'ya gitme ihtimalini ortadan kaldırdı. Flamengo'da hayli sevilen Jesus, orada büyük başarılara imza atmıştı.
Flamengo ile gönül bağı olan Jesus, zaman zaman eski takımında yaşadığı şampiyonlukla ilgili fotoğraf paylaşıyor. Pereira'nın imzasıyla Flamengo-Jesus buluşması gerçekleşmeyecek. Brezilya'nın da gündemine gelen Jesus, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Şampiyonluğa odaklandım. İşimi yarım bırakmayacağım" dedi.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye kıyak! Jorge Jesus'u isteyen takıma imza attı - Son Dakika