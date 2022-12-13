Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye kıyak! Jorge Jesus'u isteyen takıma imza attı

Erdoğan ve Bahçeli'nin buluştuğu zirveye bu görüntü damga vurdu

Flamengo'nun yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. En son Corinthians'ı çalıştıran Pereira, "Ailevi sebeplerden dolayı Brezilya'dan ayrılıyorum" açıklamasını yapmıştı.

EZELİ RAKİBE GİTTİ

Brezilya'dan ayrılmayan Pereira, Corintihans'ın rakibi Flamengo'ya imza atarak herkesi şaşırttı. Pereira, bu tercihiyle Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceğini garanti altına aldı.

BÜYÜK YÜKTEN KURTARDI

Pereira bu imzayla Jorge Jesus'un Flamengo'ya gitme ihtimalini ortadan kaldırdı. Flamengo'da hayli sevilen Jesus, orada büyük başarılara imza atmıştı.

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM"

Flamengo ile gönül bağı olan Jesus, zaman zaman eski takımında yaşadığı şampiyonlukla ilgili fotoğraf paylaşıyor. Pereira'nın imzasıyla Flamengo-Jesus buluşması gerçekleşmeyecek. Brezilya'nın da gündemine gelen Jesus, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Şampiyonluğa odaklandım. İşimi yarım bırakmayacağım" dedi.