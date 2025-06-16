İtalya Serie A ekibi Pisa, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha için mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bonservisi İtalyan Kulübü Frosinone Calcio'da olan İsak Vural, Serie A'ya yükselme başarısı gösteren Pisa'ya transfer oldu. Milli oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği ve sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.İsak Vural'ın, Pisa ile 30 Haziran 2029 yılına kadar sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
Öte yandan genç yıldızın eski kulübü Hammarby, bu transferin bonservis anlaşmasından %25 pay da alacak.
Kulübü ile bu sezon Serie B'de 23 maça çıkan İsak Vural, bu maçlarda 2 asist yaptı. İsveç doğumlu İsak Vural, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin eski oyuncusu İsak Vural'dan Serie A ekibine 4 yıllık imza - Son Dakika
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