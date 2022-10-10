Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım

10.10.2022 00:11
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği karşılaşmanın ardından yorumcu Ahmet Çakar'ın paylaşımı gündem oldu. Fatih Karagümrük forması giyen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'i hedef alan Çakar, "Karagümrük'ün Caner Erkin adlı oyuncusunun bu geceki performansından rahatsızım." dedi. Fenerbahçe taraftarı, Çakar'ın bu paylaşımı sonrası ünlü yorumcuya tepki gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımla tepki çekti.

"CANER'İN PERFORMANSINDAN RAHATSIZIM"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Caner Erkin'i hedef aldı. Çakar yaptığı paylaşımda, "Karagümrük'ün Caner Erkin adlı oyuncusunun bu geceki performansından rahatsızım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası Caner Erkin paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı Ahmet Çakar'ın bu performansına tepki gösterdi. Caner Erkin'e haksızlık yapıldığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, ünlü yorumcunun paylaşımını sert eleştirdi.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız

Ahmet Çakar, Caner Erkin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım - Son Dakika


Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 00:59:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement