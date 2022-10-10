Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımla tepki çekti.

"CANER'İN PERFORMANSINDAN RAHATSIZIM"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Caner Erkin'i hedef aldı. Çakar yaptığı paylaşımda, "Karagümrük'ün Caner Erkin adlı oyuncusunun bu geceki performansından rahatsızım." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı Ahmet Çakar'ın bu performansına tepki gösterdi. Caner Erkin'e haksızlık yapıldığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, ünlü yorumcunun paylaşımını sert eleştirdi.