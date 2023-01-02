Fenerbahçe'de üç başarılı futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi

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Antalyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda dört futbolcu kadroda yer almıyor. Joao Pedro, Luan Peres ve Enner Valencia, Antalya'da forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare de maç kadrosunda yer almıyor.

ARDA GÜLER KADRODA

Sakatlığını atlatan genç yıldız Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki genç yetenek, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesinde çıkmıştı.

LİDERLİK MÜCADELESİ

Sarı-Lacivertliler, 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe maçı kazanması halinde yeniden liderliğe oturacak.

Fenerbahçe'nin paylaştığı kamp kadrosu: