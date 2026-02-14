Fenerbahçe'nin Galibiyetinde Aktürkoğlu'nun Payı Büyüktü - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Galibiyetinde Aktürkoğlu'nun Payı Büyüktü

14.02.2026 23:42
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta takımın performansını övdü.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bugün farklı bir sistemle başladıklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar takım olarak müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'un zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Trabzonspor bu ligin çok önemli takımlarından bir tanesi. Yanılmıyorsam son 6 maçtır içeride kaybetmiyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Bugün farklı bir sistemle başladık. Trabzonspor'un nasıl ataklar yapabileceğini biliyorduk. Bildiğimiz halde golü yedik. Maçın başından sonuna kadar takım olarak müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Performanslar gol atınca, skora katkı sağlayınca çok değerli oluyor. Herkes tarafından takdir görüyor ama benim tarafımdan takımın galibiyet alması, iyi performans sergilemesi daha önemli. Gol atmasam da takımıma savunma anlamında katkı sağlasam da benim için yeterli. Hocam için yeterliyse benim için de yeterli. Takım kazansın. Sonu güzel olsun; şampiyonluk olsun. Benim için yeterli" dedi.

"Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar"

Taraftarın desteğini ilk geldiği günden beri hissettiğini kaydeden Aktürkoğlu, "Düşüşler herkes için olabiliyor. Bunlara alıştığım için çok bir şey yapmıyorum. Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar. Onların desteğini hissettiğim için bu zorlu süreçlerden ayağa kalktım. Bundan sonra da çok fazla düşeceğim. Ama düştüğüm yerden her zaman kalktığım gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan bu seviyelerde kalamıyorsun. Kendime, takımıma, taraftarımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

