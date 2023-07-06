Arda Güler bavulunu topladı! Tarihi imza için Türkiye'den ayrılacağı saat belli oldu - Son Dakika
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Arda Güler bavulunu topladı! Tarihi imza için Türkiye'den ayrılacağı saat belli oldu

06.07.2023 11:43

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e resmi imzayı atmak için Madrid'e gidiyor. 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in özel tahsis ettiği uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.00'de hareket edecek. Real Madrid, bu transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e resmi imzayı atıyor. 18 yaşındaki futbolcu bugün saat 17.00'de dünya devinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

İMZA İÇİN MADRID'E GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün saat 17.00'de Madrid'e gidecek. Genç yıldız için Real Madrid'in özel tahsis ettiği uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek.

YORUMLAR (6)
  • Hasan Kavutlu: Real Madrid gibi bir dev henüz 18 yaşında bir oyuncu alıyor burada gram bilgisi olmayanlar gelmiş yorum yapıyor kim min jea içinde aynılarını söylemişlerdi gerçi kuduracaksınız :) başarılar kardeşim Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Kumaş iyi şans verilir disiplinli olursa başarılı olur Cevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: O uçakla 3 gün sonra malatya spora gidersin Cevap Yaz 14 61 Yayından Kaldır
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Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler bavulunu topladı! Tarihi imza için Türkiye'den ayrılacağı saat belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler bavulunu topladı! Tarihi imza için Türkiye'den ayrılacağı saat belli oldu - Son Dakika
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