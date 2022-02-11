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Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!

11.02.2022 15:59

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de kamp kadro belli oldu. Uzun süredir sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır kafilede yer aldı. Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil kadroda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! Taraftarın sevgilisi geri döndü

PEREİRA DÖNEMİNDE OYNAMIŞTI

Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmanın kamp kadrosunda Altay Bayandır yer aldı. Uzun zamandır sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan genç kaleci, Sarı Lacivertli formayı son olarak 30 Ekim 2021'de Konyaspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti. Omzundan sakatlanan başarılı file bekçisi, ligde tam 13 karşılaşma kaçırdı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! Taraftarın sevgilisi geri döndü

6 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Öte yandan İstanbul ekibinin, Giresunspor ile oynanacak maçın kadrosunda Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Filip Novak, Luiz Gustavo ve Miguel Crespo gibi isimler yer almadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe, Giresunspor maçındaki kadrosunu paylaştı. İşte Sarı Lacivertli ekibin Giresunspor maçının kadrosu:

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçının kamp kadrosu belli oldu! Altay var Mesut Özil yok
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! - Son Dakika
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