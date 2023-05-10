Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Newcastle United yolcusu! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Newcastle United yolcusu!

10.05.2023 15:15

Arap sermayesinin sahip olduğu ve Premier Lig'de gelecek sezon için iddialı takım kurmak isteyen Newcastle United, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu. İngiliz ekibi bu transfer için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Kulübün menajerler aracılığıyla 18 yaşındaki futbolcunun ailesiyle temasa geçtiği ve görüşmelerin Dubai'de gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe forması altında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın radarına giren Arda Güler için Newcastle United harekete geçti.

FUTBOLCUNUN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜLER

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arap sermayesinin sahip olduğu Newcastle United, Arda Güler için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz ekibinin menajerler aracılığıyla, futbolcunun ailesiyle iletime geçtiği ve görüşmelerin Dubai'de gerçekleştirildiği öğrenildi.

ARDA'NIN KARNESİ

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

İlk görüşme Dubai'de gerçekleşti! Arda Güler yuvadan uçuyor
İlk görüşme Dubai'de gerçekleşti! Arda Güler yuvadan uçuyor
İlk görüşme Dubai'de gerçekleşti! Arda Güler yuvadan uçuyor
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İlk görüşme Dubai'de gerçekleşti! Arda Güler yuvadan uçuyor İlk görüşme Dubai'de gerçekleşti! Arda Güler yuvadan uçuyor

Arda Güler, Fenerbahçe, Dubai, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Newcastle United yolcusu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Newcastle United yolcusu! - Son Dakika
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