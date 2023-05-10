Bu sezon Fenerbahçe forması altında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın radarına giren Arda Güler için Newcastle United harekete geçti.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Arap sermayesinin sahip olduğu Newcastle United, Arda Güler için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz ekibinin menajerler aracılığıyla, futbolcunun ailesiyle iletime geçtiği ve görüşmelerin Dubai'de gerçekleştirildiği öğrenildi.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Newcastle United yolcusu! - Son Dakika