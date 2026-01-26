Fenerbahçe'nin ısrarı bitmiyor! Vedat Muriqi için yeni hamle - Son Dakika
Fenerbahçe'nin ısrarı bitmiyor! Vedat Muriqi için yeni hamle

26.01.2026 16:00
Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Jean-Philippe Mateta'dan sonuç alamayan Fenerbahçe, eski yıldızı Vedat Muriqi için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcü için kulübü Mallorca'ya bu kez artırılmış bir teklifle yeniden hamle yapacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Golcü transferinde Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Jean Philippe Mateta'da sonuç alamayan Fenerbahçe, rotasını yeniden eski yıldızı Vedat Muriqi'ye çevirdi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Fenerbahçe, La Liga ekibi Mallorca'ya daha önce Kosovalı oyuncu için12 milyon euro teklif etmiş ancak İspanyol ekibinin 16 milyon euro istemesinin ardından teklif reddedilmişti.

TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Vedat Muriqi için ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Mallorca'nın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, fiyat yükselterek İspanyol ekibine yeni bir teklif yapacak ve bu rakam doğrultusunda ikna edilmeye çalışılacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan 31 yaşındaki Muriqi, toplam 14 gol atmayı başardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    50 MİLYONDA OLSAVERİLİP ALINSIN.ŞU ANDAKİ EN İYİ GOLÜCÜ DÜNYADA.HAALANDMI MURİÇMİ DESEN MURİÇ DERİM 2 4 Yanıtla
  • Savsat06* Savsat06*:
    Kerem'i kadrodan çıkart, Duran'a sıkı bir gol antrenmanı yaptır, golcüye falan gerek yok, Talısca, Asensiyo ve Musabba zaten ne yapacağını biliyor, alacaksanız bir sol açık transferi yapın yeter 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
