Fenerbahçe\'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu

Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Perşembe günü saat 23.00'te Rangers'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de 3-1 kayetmişti. Fenerbahçe'ye turu geçmesi için 3 farklı galibiyet gerekeceç
Fenerbahçe'nin Rangers'la deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
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