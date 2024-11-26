Fenerbahçe'nin Maçında Alman Hakem

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Slavia Prag (Çekya)- Fenerbahçe maçında Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da 28 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını vatandaşları Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak. Mücadelede Benjamin Brand VAR, Tobias Reichel ise AVAR olarak görev alacak.