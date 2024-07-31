Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in sağ dizinde hasar tespit edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in sağ dizinde hasar tespit edildi

Fenerbahçe\'nin orta saha oyuncusu Fred\'in sağ dizinde hasar tespit edildi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'yu mağlup ettikleri maçta sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

31.07.2024 12:23
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Fenerbahçe, Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek 3'üncü Eleme Turu'na yükselen Fenerbahçe'de Fred'den kötü haber geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bugün çekilen MR'ı sonucunda sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildi. Fred'in tedavisine başlanırken, tecrübeli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in sağ dizinde hasar tespit edildi - Son Dakika

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