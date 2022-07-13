Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi

13.07.2022 22:58
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Willian Arao, Brezilya'dan kalkan uçakla Münih aktarmalı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Arao'yu havalimanında sarı-lacivertli takımın idari menajeri Emir Hulusi Yolaç karşıladı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brezilya'nın Flamengo Kulübü ile transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Brezilya, İstanbul, Willian, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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