Fenerbahçe'nin Rekabet Tarzı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Rekabet Tarzı

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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna Gençlerbirliği maçıyla başlıyor. Beşiktaş'la 140 kez karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna deplasmandaki Gençlerbirliği maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihinde en çok Beşiktaş ile rakip oldu.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 68 sezonda Beşiktaş'la 140 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 51 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 162 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 161 gol gördü.

En çok galibiyeti Galatasaray'a karşı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından en fazla lig maçına Galatasaray'a karşı çıktı. Sarı-kırmızılı rakibiyle 138 lig mücadelesi oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 53 galibiyet, 46 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmalarda 165 gol atarken kalesinde ise 137 gol gördü. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ligde en fazla mağlup ettiği takım konumunda.

En çok golü Gençlerbirliği'ne attı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden rakipleri arasında en fazla golü başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne karşı kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin ligin ilk haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye lig tarihinde 96 kez rakip oldu. Fenerbahçe bu maçların 49'unu kazanırken 16 mücadelede ise Gençlerbirliği galibiyete uzandı, 31 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 175 kez gol sevinci yaşarken, Ankara ekibi ise 101 gol kaydetti.

Bütün rakiplerine karşı üstün

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden bütün rakiplerine karşı galibiyet sayılarında üstün durumda. Geçen sezon başında atılan gol anlamında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlı rakibini iki maçta da mağlup ederek bu anlamda da öne geçmeyi başardı.

İki rakibiyle hiç karşılaşmadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde olan 2 rakibiyle lig tarihinde karşı karşıya gelmedi.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de elde ettikleri başarıyla Süper Lig'de boy göstermeye hak kazanan Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, lig tarihinde Fenerbahçe'yle ilk kez bu sezon rakip olacak.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Fenerbahçe'nin, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takım

O

G

B

M

A

Y

Beşiktaş

140

51

45

44

162

161

Galatasaray

138

53

46

39

165

137

Trabzonspor

106

45

34

27

148

113

Gençlerbirliği

96

49

31

16

175

101

Samsunspor

66

36

18

12

113

62

Göztepe

60

27

24

9

91

45

Konyaspor

50

38

4

8

131

52

Çaykur Rizespor

48

32

9

7

112

49

Kasımpaşa

46

36

6

4

113

41

Kocaelispor

42

22

13

7

76

33

Başakşehir

36

21

4

11

58

37

Alanyaspor

20

12

5

3

44

21

Gaziantep FK

14

12

0

2

38

14

Eyüpspor

4

2

2

0

9

5

Erzurumspor FK

4

3

1

0

9

3

Çorum FK

0

0

0

0

0

0

Amed Sportif Faaliyetler

0

0

0

0

0

0

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Rekabet Tarzı - Son Dakika

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