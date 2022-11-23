Jesus da çare olamadı! Fener'e büyük beklentilerle gelen isme İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'de Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'nun durumu belirsizliğini koruyor. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerikarşılayamayan İtalyan futbolcu hakkında henüz bir karar verilemedi. Fenerbahçe'de durumu belirsizliğini koruyan Joao Pedro için İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın harekete geçtiği öğrenildi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

İtalyan futbolcu, Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giydi. 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle oynayan yıldız futbolcu, diğer 9 karşılaşmada ise etkisiz kaldı. Son olarak Giresunspor maçında ise ikinci sarı karttan atılarak oyun dışı kaldı. Takımının mağlup olmasında önemli bir role sahip olan Pedro'nun takımda kalmak istediği öğrenildi.

SON SÖZÜ JESUS SÖYLEYECEK

İtalyan basınında 30 yaşındaki forvet için Sampdoria'nın harekete geçeceği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, Pedro hakkındaki kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktığı öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının vereceği karar ise belirsizliğini koruyor.