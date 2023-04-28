Sivas deplasmanında sarı-lacivertli 6 yıldız yok - Son Dakika
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Sivas deplasmanında sarı-lacivertli 6 yıldız yok

28.04.2023 17:48

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertlilerde eksikler dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR YOK

Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro bulunuyor.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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