Fenerbahçe'nin Tazminat Davasında Görevsizlik Kararı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Tazminat Davasında Görevsizlik Kararı

12.06.2025 15:49
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Fenerbahçe'nin İçişleri Bakanlığına açtığı tazminat davasında mahkeme dosyayı Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderdi.

FENERBAHÇE Kulübü'nün Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'na açtığı tazminat davasının 3'üncü duruşması görüldü. Mahkemeden karar çıkmazken, oy çokluğuyla "görevsizlik" kararı verildi. Dosya, hangi mahkemenin yetkili olduğuna karar verilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderildi. Fenerbahçe'nin İçişleri Bakanlığına açtığı 3 Temmuz davasının sonucuna ilişkin basında çıkan iddialar üzerine Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alper Alpoğlu ve Fethi Pekin açıklamalarda bulundu.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alpoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğradığımız maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla İçişleri Bakanlığına açmış olduğumuz davanın sonucuyla ilgili yeni algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız. En baştan söylemeyim ki açtığımız tazminat davamız kesinlikle reddedilmemiştir. Davamızın 3'üncü Celsesi bugün Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mevcut davamız 2021 yılında İdare Mahkemesine tam yargı davası olarak açılmıştı ve davamız hem İdare Mahkemesi hem Danıştay tarafından "görevsizlik" sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Gönderme kararı sonrası Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk celsede mahkeme kendini görevli görmüş devamında bugün yapılan yargılamada ise kendini yine oy çokluğuyla görevli görmeyerek dosyayı hangi mahkemenin (yargı yolunun) görevli olduğunun tespit edilebilmesi amacıyla "Uyuşmazlık Mahkemesine" gönderme kararı almıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm davalarımızın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ise, davayla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

Pekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle başa dönelim. Biz bu davamızı 2021 yılında İdare Mahkemesi'ne açtık. Burada yetkinin İdare Mahkemesi'nde olduğuna inancımız hukuken tamdı. O süreç aşağı yukarı 3 sene sürdü. En son Danıştay, geçen sene 3 olumlu oy ve iki karşı oyla birlikte yetkisiz olduğuna karar verdi. Davanın esası görülmedi. Aynı kararında Ağır Ceza Mahkemeleri'nin yetkili olacağına hükmetti. Biz bu doğrultuda karar çıktığı andan itibaren hazırlığımızı yaptık ve Ağır Ceza'da davamızı açtık. Yetkili olduğunu Danıştay işaret ettiği için. Bu bir emsaldir ve yargı kararıdır. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki birinci duruşmada geçen senenin sonlarına doğru çok olumlu gelişme oldu. Bilirkişi heyeti atandı. Bilirkişi heyetini 3 kişiden oluşturdu. İkisi yeminli Mali Müşavir, bu kimselere tebliğ edilen görev neydi; Fenerbahçe'nin uğradığı zararın hesap edilmesi. Yerinde incelemeyle… Kulübümüzün defterleri, kayıtları, biletlemedeki, sistemdeki bütün veriler. Ne var ne yok hepsi incelendi. Bilirkişi raporu ikinci duruşmamıza yetişmedi. Bilirkişiler ikinci duruşmadan evvel ek süre talebinde bulundular. Ondan sonra bugünkü duruşmadan evvel, ikinci ile üçüncü duruşma arasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Bilirkişi raporunda özetle ne diyordu; iki yeminli Mali Müşavir kendilerine tebliğ edilen zararın hesaplamasını yaptı ve rapora koydu. Bir de görevli bilirkişi var. Ceza Hukuku Profesörü. O da kendisine tebliğ edilmemesine rağmen her ne kadar birçok argümanında bizim argümanlarımızla birebir örtüştüğünü beyan eden raporunda 'görevsiz' dedi, Ağır Ceza Mahkemesine. Ağır Ceza Mahkemesi birinci duruşmasında 'görevliyim' dedi. Dolayısıyla bilirkişi atadı. Zaten görevsiz olduğunu düşünseydi birinci duruşmada 'ben görevsizim' derdi. Bugün heyetin başkanının karşı oyuna rağmen iki tane üyenin oyuyla Fenerbahçe'nin bu davasıyla görevsizlik yönünden Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi basında, sosyal medyada yalan yanlış bilgiler dönüyor. Fenerbahçe'nin davası reddedilmedi. Ne olduğunu ben size söyleyeyim.

2021'den beri oraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz? Neresi yetkili? Şimdi Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gideceğiz. Aile Mahkemesi mi yetkili diyecek? Yine dönecek. İdare Mahkemesi ya da Ceza Mahkemesi yetkili diyecek. Üçüncü bir mahkeme yok. O ne kadar sürecek. En az iki sene. Peki taraflardan birisi bu birinci derece kararına itiraz ederse ne olacak? Daha Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gitmeden temyiz edilmiş olacak. O Yargıtay'a kadar gidecek. Nereden baksanız üç sene o. Ondan sonra Uyuşmazlık Mahkemesi iki üç sene.

2021'de açtığımız davada hangi mahkemenin yetkili olduğunu anlamamız için tahminimce 10 seneden fazla geçmiş olacak. Yazıklar olsun. Bu bir hukuk garabetidir, diyorum.

Bu maalesef o heyetin herhangi bir şeyinden dolayı değil; bu dosyanın üzerinde çok fazla etki yaratıldığını bizzat biliyorum. Umarım bu baskıları kuranlar kafalarını yastıklara koyunca rahat rahat uyurlar ama bu adalet bir gün tecelli edecek. Belki ben hayatta olmayacağım ama o gün tecelli edecek. Artık yeter. O bilir kişinin raporunda iki tane yeminli müşavirin açık açık yazdığı Fenerbahçe'nin uğradığı maddi zararların hesabı var. 43 milyon Euro+ 100 milyon TL. Bir de bunun üzerine faizi koyun. Ama biz pinpon topu gibi o mahkeme, bu mahkeme… Fenerbahçe mağdur değil mi? Fenerbahçe zarar görmedi mi? Esefle karşılıyorum.

Alper Bey de benimle beraber duruşma salonundaydı. 4 avukatımız Fenerbahçemizi gayet de güzel temsil ettiler. Baştan sona kadar son derece titiz çalışmaların ürünü bir dava stratejimiz var. Bu devam ediyor ama bu engeller bana sorarsanız hukuka aykırı. Baskıyla yaratılan sonuçlar. Algıyla. Şimdi de bakıyorum sosyal medyaya. 'Fenerbahçe'nin davası reddedildi.' Kına yakın. Fenerbahçe'nin davası reddedilmedi. Onu yazanlar utansın.

Darbe girişimine karşı tek dik duran camia Fenerbahçe camiasıdır. Yazıklar olsun. Hukuk dışı demiyorum ben, garabet diyorum. Hukuk içi. Bir mahkeme kararı var. Hepimizin saygı duyması lazım. Hukuk içi bir garabet.

Üç kişilik bilirkişi heyeti var. İkisi yeminli Mali Müşavir. Zararın hesabını yapmış. Bir tane Ceza Hukuku Profesörü kendisine tebliğ edilmemesine rağmen raporunda mahkeme yetkisiz demiş. Savcı da mütalaasında 'mahkeme yetkisiz' dedi. İki dakika ara verdiler, geri geldiler. Başkanın karşı oyuyla, diğer iki üyenin oylarıyla davamız görevsizlikten Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gitti. Dava ret olmadı, dava kaybolmadı. Bunu herkes kafasına koysun. 'Fenerbahçe mağdur olmadı, Fenerbahçe şike yaptı' diyebilen birisi varsa bilgisi ve belgesiyle benim karşıma televizyona çıksın. Mahkeme kararları var. Sn. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının kesinleşmiş beraat kararları var. FETÖ üyesi polislerin hakkında yüzlerce yıllık kesinleşmiş kararlar var. Birçoğu da firarda."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Tazminat Davasında Görevsizlik Kararı - Son Dakika

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