Serdar Dursun'un Trabzonspor karşılaşması sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi - Son Dakika
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Serdar Dursun'un Trabzonspor karşılaşması sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi

25.12.2022 10:02

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 yenildiği maçta süre alamayan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun, karşılaşmanın sonunda sahada tek başına koşu yaptı. O anları kayda alan bir bordo-mavili taraftarın, "Bunu alın buradan, bu kafayı yedi." sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelede süre almayan Serdar Dursun'un karşılaşmanın ardından yaptıkları sosyal medyada olay oldu.

TEK BAŞINA KOŞU YAPTI

Trabzonspor karşısında süre almayan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, 2-0 kaybettikleri mücadelenin ardından Akyazı Stadyumu'nda tek başına koşu yaptı. O anları bordo-mavili taraftarlar kayıt altına aldı.

Serdar Dursun'un Trabzonspor maçı sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Serdar Dursun'un maçın ardından boş sahada tek başına koştuğu anları sosyal medyada paylaşan bordo-mavili taraftarlar, milli futbolcu ile dalga geçti. Bir taraftarın, "Bunu alın buradan, bu kafayı yedi." sözleri ise dikkat çekerken, bu ifadeye Fenerbahçeliler tepki gösterdi.

Serdar Dursun'un Trabzonspor maçı sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi
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Serdar Dursun, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun'un Trabzonspor karşılaşması sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Dursun'un Trabzonspor karşılaşması sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi - Son Dakika
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