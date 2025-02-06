Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı. Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya (250 milyon TL) transfer olmuştu.

06.02.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı. Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile yollar ayrılmak üzere.

KİRALIK GİDECEK

Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüpspor'a kiralık olarak katılabilir. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.

MOURINHO SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı. Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı
Fenerbahçe\'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Arda Turan, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • miray:
    Sîkebahçe Pok Şampiyon Olur GS Olacak 35 27 Yanıtla
    Volkan Aka:
    terbiye sınırları içine gir bence 0 0
  • Tarık Yüce:
    kaleyi 6sye açacak oyuncular yerine Fenerbahçe büyüklüğünü görmüş mücadele edecek futbolcu oynayacak defanslarında güzel 8 36 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    başka takım mı yok verin Bodrum spora ardaya yağmurlu günde su verilmesin gitsin pro içsin o 20 10 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    oparaya böyle topçu iyi kazimislar feneri 7 15 Yanıtla
  • kenan canli:
    söğüsbahce 12 10 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yönetimin beyni yok fikri var. Madem kadroda düşünmüyorsun bırak takımında kiralık olarak kalsın sezon sonuna kadar. Oyuncunun da modunu düşürüyorsun. Bu arada Carlos değil de keşke psg den kiralık gelen stoperi bonservisiyle alsaydınız fenerde iş yapar gerçekten iyi futbolcu. 14 2 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bu ne savurganlık yahu 6,7 milyon Euro çöp desene . 9 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık yüce grospu çocuğudur 3 10 Yanıtla
  • Apple User:
    eyüpspor golcü lerini sattı şimdi transfer peşinde , bruno dan sonra Ahmet kutucu yu da satınca Konya ya yenildiler, her şey para değil Eyüpspor 100 yıl da süper lig e çıktı kalıcı olmak için golcüler satılmamalıydı. 8 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.