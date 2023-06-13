Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar

13.06.2023 19:10

Fenerbahçe'nin tam 9 yıl aradan sonra kazandığı Türkiye Kupası finalinde 2 gol atan Michy Batshuayi, basın toplantısında sunucunun hayran bakışlarına maruz kaldı. Sosyal medyada da konuşulan olay, bazı kullanıcıların yorumlarına neden oldu.

9 yıllık kupa hasretine Ziraat Türkiye Kupası'yla son veren Fenerbahçe'de final maçının yıldızı Michy Batshuayi, basına röportaj verirken beklenmedik bir olay meydana geldi.

SUNUCUDAN HAYRAN BAKIŞLAR

Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de gecenin yıldızlarından birisi Michy Batshuayi olmuştu. Karşılaşmada 2 gol atarak kupanın kazanılmasını sağlayan Belçikalı yıldız, maçın ardından basın toplantısında kadın sunucunun hayran bakışlarına maruz kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunucu Ecem Dinçkal'ın yıldız futbolcu Michy Batshuayi'ye attığı bakışlar bazı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İşte yapılan bazı yorumlar;

YORUMLAR
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Michy Batshuayi, Fenerbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar - Son Dakika
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