9 yıllık kupa hasretine Ziraat Türkiye Kupası'yla son veren Fenerbahçe'de final maçının yıldızı Michy Batshuayi, basına röportaj verirken beklenmedik bir olay meydana geldi.
Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de gecenin yıldızlarından birisi Michy Batshuayi olmuştu. Karşılaşmada 2 gol atarak kupanın kazanılmasını sağlayan Belçikalı yıldız, maçın ardından basın toplantısında kadın sunucunun hayran bakışlarına maruz kaldı.
Sunucu Ecem Dinçkal'ın yıldız futbolcu Michy Batshuayi'ye attığı bakışlar bazı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
İşte yapılan bazı yorumlar;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar - Son Dakika