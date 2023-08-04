Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu

2. ön eleme turunda Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla eleyen temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

RAKİ MARIBOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi, Differdange'yi uzatma dakikalarda eleyen Maribor oldu.

İLK MAÇ 10 AĞUSTOS'TA

2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Maribor eşleşmesinin ilk maçını 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynarken, rövanş mücadelesini ise 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.