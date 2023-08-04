Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu

04.08.2023 00:37

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi, Differdange'yi eleyen Maribor oldu. Maribor, Differdange'yi 4-3 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

2. ön eleme turunda Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla eleyen temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

RAKİ MARIBOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi, Differdange'yi uzatma dakikalarda eleyen Maribor oldu.

İLK MAÇ 10 AĞUSTOS'TA

2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Maribor eşleşmesinin ilk maçını 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynarken, rövanş mücadelesini ise 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Maribor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu - Son Dakika
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