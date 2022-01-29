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Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış

29.01.2022 20:01

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, kampın 4. gününde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde henüz 17 gün önce göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal'daki değişim ise taraftarı oldukça şaşırttı. Tecrübeli hocanın son haline inanamadıklarını söyleyen taraftarlar, "20 yıl yaşlanmış" yorumu yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Sıkı bir tempoda çalışan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın sakal bırakmış son hali taraftarları oldukça şaşırttı.

SERDAR AZİZ VE LUIZ GUSTAVO TAKIMDAN AYRI BİREYSEL ÇALIŞTI

Antalya kampının 4. gününde Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam etti. Futbolculardan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, kamp kadrosuna dahil oldu. Szalai takımla çalışırken, İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koştu. Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ile Luiz Gustavo takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış

YILDIZ FUTBOLCULAR KAMP KADROSUNDA YER ALMIYOR

Milli takımlarında bulunan Enner Valencia, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Diego Rossi ile sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ile Arda Güler, kamp kadrosunda yer almıyor.

Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış

"20 YIL YAŞLANMIŞ"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın son hali ise oldukça dikkat çekti. Taraftarlar, deneyimli hoca için "20 yıl yaşlanmış" ve "Fenerbahçe'ye gelen yaşlanıyor" şeklinde yorumlar yaptı. 12 Ocak'ta Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
18 Ocak - İsmail Kartal basın toplantısı
Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
29 Ocak - Fenerbahçe antrenmanı
Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış - Son Dakika
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