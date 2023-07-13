Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu

13.07.2023 10:49

Hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımın kaptanının bu sezon Edin Dzeko olacağını açıkladı. Kartal, Dzeko'nun dünya çapında bir oyuncu olduğunu ve takımın kaptanı olacağını belirtti. Ayrıca, Türk futbolcular Mert Hakan, Altay ve İrfan Can'ın da Dzeko'ya yardımcı olacaklarını ifade etti.

Hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımın kaptanın bu sezon Edin Dzeko olacağını duyurdu.

"DZEKO TAKIM KAPTANI OLACAK"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Dzeko dünya çapında bir oyuncu. Çok karakterli, çok profesyonel, örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Dzeko takımın kaptanı olacak." dedi.

"MERT HAKAN, ALTAY VE İRFAN CAN YARDIMCI OLACAK"

Kartal ayrıca, "Türk futbolcularımız Mert Hakan, Altay ve İrfan Can yardımcı olacaklar kendisine. Kariyer ve profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz." ifadelerini kullandı.

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Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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