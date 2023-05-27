Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda giyeceği forma olduğu iddiasıyla sosyal medyada dolaşıma giren görsel büyük ilgi gördü.

TARAFTAR TASARIMI BEĞENMEDİ

Kısa sürede binlerce taraftardan etkileşim alan forma tasarımı sarı-lacivertli renklere gönül verenleri memnun etmedi. Tasarımdan hoşlanmayan taraftarlar, iddiaların asılsız çıkmasını temenni etti.

DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Formada 5 yıldız detayı göze çarparken, göğüs sponsorunun ise "Otokoç" olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını her sene olduğu gibi 19 Temmuz'da görücüye çıkarması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması olduğu iddia edilen görseller:

Sosyal medyada yapılan yorumlar: