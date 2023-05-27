Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu? - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?

27.05.2023 10:05

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma iddiasıyla yayılan görsel taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar yeni tasarımı beğenmezken, iddiaların asılsız çıkmasını temenni etti. Sarı-lacivertli renklere gönül verenlerden bazıları forma için "Şaka mı bu?" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda giyeceği forma olduğu iddiasıyla sosyal medyada dolaşıma giren görsel büyük ilgi gördü.

TARAFTAR TASARIMI BEĞENMEDİ

Kısa sürede binlerce taraftardan etkileşim alan forma tasarımı sarı-lacivertli renklere gönül verenleri memnun etmedi. Tasarımdan hoşlanmayan taraftarlar, iddiaların asılsız çıkmasını temenni etti.

DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Formada 5 yıldız detayı göze çarparken, göğüs sponsorunun ise "Otokoç" olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını her sene olduğu gibi 19 Temmuz'da görücüye çıkarması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması olduğu iddia edilen görseller:

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalar ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalar ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalar ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada yapılan yorumlar:

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?
YORUMLAR
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu? Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu?

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma ortalığı fena karıştırdı: Şaka mı bu? - Son Dakika
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