Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Abdullah Avcı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Abdullah Avcı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Abdullah Avcı

13.06.2023 13:22

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra Vincenzo Montella ile anlaştığı iddia edildi. Ancak son aday Abdullah Avcı oldu. Fenerbahçe, Avcı ile ön görüşme gerçekleştirdi ve deneyimli hocanın Ali Koç'a detaylı bir sunum yapacağı iddia edildi. Avcı, geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yaptıktan sonra takım çalıştırmadı. 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un başında çıktığı 36 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Avcı, 1.67'lik puan ortalaması tutturdu.

Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile vedalaşan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca. Vincenzo Montella ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerde koltuğa son aday Abdullah Avcı.

ALİ KOÇ'A SUNUM YAPACAK

NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe, Abdullah Avı ile ön görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hocanın kısa süre içerisinde Ali Koç'a detaylı bir sunum yapacağı iddia edildi.

TRABZONSPOR'U ŞAMPİYON YAPTI

Geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı, 8 Mart 2023'te bordo-mavililerle yolları ayırdı ve o günden bu yana takım çalıştırmadı. Avcı, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un başında çıktığı 36 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli hoca, 1.67'lik puan ortalaması tutturdu.

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Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Abdullah Avcı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Abdullah Avcı - Son Dakika
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