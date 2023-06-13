Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Abdullah Avcı

Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile vedalaşan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca. Vincenzo Montella ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerde koltuğa son aday Abdullah Avcı.

ALİ KOÇ'A SUNUM YAPACAK

NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe, Abdullah Avı ile ön görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hocanın kısa süre içerisinde Ali Koç'a detaylı bir sunum yapacağı iddia edildi.

TRABZONSPOR'U ŞAMPİYON YAPTI

Geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı, 8 Mart 2023'te bordo-mavililerle yolları ayırdı ve o günden bu yana takım çalıştırmadı. Avcı, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un başında çıktığı 36 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli hoca, 1.67'lik puan ortalaması tutturdu.