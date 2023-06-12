Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü!

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Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'i ise şampiyon Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparken, ilk transfer Ryan Kent oldu.

SEZONUN EN İYİ 11'İNE SEÇİLDİ

Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçe taraftarı, İngiliz yıldızla ilgili ortaya çıkan istatistikle mest oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçildi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe taraftarına merhabalar, ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında paya sahip tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

44 MAÇTA FORMA GİYDİ

Asıl pozisyonu sol açık olan İngiliz futbolcu, sağ açık ve ikinci forvet rollerini de oynayabiliyor. Ryan Kent, geçen sezon Rangers formasıyla 44 maçta forma giydi. 26 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol atarken, 10 asist yapma başarısı gösterdi.