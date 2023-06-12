Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü! - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü!

12.06.2023 15:25

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi 11'ine seçildi. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için büyük onur duyduğunu belirtirken, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için elimden geleni yapacağını söyledi. Kent, geçen sezon Rangers formasıyla 44 maçta forma giyerken, 1 gol atıp 10 asist yapma başarısı gösterdi.

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'i ise şampiyon Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparken, ilk transfer Ryan Kent oldu.

SEZONUN EN İYİ 11'İNE SEÇİLDİ

Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçe taraftarı, İngiliz yıldızla ilgili ortaya çıkan istatistikle mest oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçildi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe taraftarına merhabalar, ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında paya sahip tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

44 MAÇTA FORMA GİYDİ

Asıl pozisyonu sol açık olan İngiliz futbolcu, sağ açık ve ikinci forvet rollerini de oynayabiliyor. Ryan Kent, geçen sezon Rangers formasıyla 44 maçta forma giydi. 26 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol atarken, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Ryan Kent, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü! - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü!
15:16 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri mest edecek görsel
14:50 Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi
14:48 Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi
14:46 Aşık Ecevit, 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor
14:42 24 yıldır aynı durakta bekleyen Aşık Ecevit, sevdiği kadını bekliyor
14:45 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu
14:44 Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var
14:40 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? YRP lideri Erbakan sessizliğini bozdu
14:40 Kimler yok ki! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yer alacağı torba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 15:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement