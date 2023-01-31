Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca

31.01.2023 17:00

Fenerbahçe'nin yeni kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, basın mensuplarına konuştu. Genç yıldız İstanbul trafiğinden dert yanarak "İstanbul trafiği çılgınca. Kasımpaşa maçının ikinci yarısına yetiştik." dedi. Oosterwolde Kadıköy'deki atmosfer için ise, "Atmosfer inanılmazdı. Burada oynamak için hazırım. Enner Valencia ve Arda Güler dikkatimi çekti. Bütün takım arkadaşlarım iyiydi. Onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Parma'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilere şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten Hollandalı sol bek, İstanbul'daki trafiğe şaşırdığını ifade etti.

"TRAFİK ÇILGINCA"

İstanbul trafiğinden dert yanan Jayden Oosterwolde, "İstanbul trafiği çılgınca. Kasımpaşa maçının ikinci yarısına yetiştik. Atmosfer inanılmazdı. Burada oynamak için hazırım. Enner Valencia ve Arda Güler dikkatimi çekti. Bütün takım arkadaşlarım iyiydi. Onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Jayden Oosterwolde'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"TARAFTARLAR ÇOK BÜYÜK KUVVET"

"Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gördüm. Taraftarlar transfer sürecinde çok destek oldu. Taraftarlar bu camia için çok büyük kuvvet. Umarım sezon sonuna kadar bizi desteklemeye devam ederler.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DESTEK OLMAYA GELDİM"

İtalya'da sürekli oynuyordum. Fiziksel ve mental olarak hazırım. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Parma'dan çok daha büyük bir camiaya geldim. Baskı olacak ama Fenerbahçe'ye yardım etmeye hazırım. Bu takıma neler vereceğimi göstermeye geldim. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye destek olmaya geldim.

"JESUS'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Hollanda A2 Milli Takımı'na gidecektim ama sakatlığım nedeniyle gidemedim. Hollanda Milli Takımı'na gitme hayalim var. Bunun için Fenerbahçe'de iyi bir performans ortaya koymam gerekiyor. Jorge Jesus için çok iyi şeyler duydum. Çok deneyimli teknik adam. Ondan çok şey öğreneceğime şüphem yok. Türkiye'de iyi bir performans ortaya koyacağım. Sonrasında da Premier Lig'e gitmek istiyorum.

"UMARIM BİRÇOK KUPA KALDIRIRIM"

Çok fazla teklif vardı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Kariyerimin bir sonraki adımını düşünerek, Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağım. Kupalar kazanmayı umuyorum. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Umarım birçok kupa kaldırırım.

"FERDİ KADIOĞLU İLE KONUŞMADIM"

Fenerbahçe'de çok büyük Hollandalı oyuncular oldu. Ancak onlarla konuşmadım. Menajerim ve ailemle konuştum. Fenerbahçe'ye gelmenin iyi bir seçenek olduğuna karar verdik. Ferdi Kadıoğlu ile gelmeden önce konuşmadım. Burada harika işler yaptığını biliyorum. 14 yaşımdan beri sol bek oynuyorum. Defansif anlamda hızlı ve süratliyim. Beni izlediyseniz, hücumu da sevdiğimi görmüşsünüzdür. İtalya'da defansif yönlerimi güçlendirdim. Hem defans, hem de hücumda iyiyim.

"TERCİHİM SOL BEK"

İlk teklif tarihini hatırlamıyorum. Ocak ayı başından önce olabilir. Bu ilgiyi duyduğumda çok şaşırdım. Fenerbahçe'nin ilgilenmesini beklemiyordum. Çok mutlu oldum ve buraya geldim. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutlu oldum. Hocam stoper oynamamı, sol açık oynamamı isterse tabii ki oynarım. Tercihim sol bek. Ama her yerde oynayabilirim. Roberto Carlos ve Andre Santos çok büyük oyuncular. Onlar idolüm.

"SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray ile 4 puanlık fark var ama maç maç bakacağız. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluğu çok istiyorum. Sonunda şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada iyi olursak, sezon sonu şampiyonuz.

"24 NUMARA GİYECEĞİM"

Fenerbahçe'deki baskıyı fazlasıyla hissettim. Kulübün şampiyonluğu ne kadar çok istediğini biliyorum ve görüyorum. Fenerbahçe için sonuna kadar savaşacağım. 17 şanslı numaram ama ne yazık ki burada giyemeyeceğim. Hollanda'da çok fazla arkadaşım 24 numara giyiyordu. Ben de 24 numarayı giyeceğim.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca - Son Dakika
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