Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiği yaptırdı! Bambaşka biri haline geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiği yaptırdı! Bambaşka biri haline geldi

08.07.2023 12:41

Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, bu sene de burun estetiği yaptırdı. Ameliyat sonrası çekilen fotoğrafta siması oldukça değiştiği görüldü. Emre Mor, Rusya'da oynanacak maçlara koruyucu maskeyle çıkabilecek. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Emre Mor, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, bu sene de burun estetiği yaptırdı. Yetenekli futbolcunun ameliyat sonrası çekilen fotoğrafında simasının oldukça değiştiği görüldü.

KORUYUCU MASKE TAKIYOR

Hazırlık kampı kapsamında özel bir turnuva için Rusya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde bulunan Emre Mor, koruyucu maskeyle burada oynanacak maçlara çıkabilecek.

Eski halini unutun! Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiğiyle bambaşka biri oldu

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Emre Mor geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Emre Mor'un son hali:

Eski halini unutun! Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiğiyle bambaşka biri oldu
Eski halini unutun! Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiğiyle bambaşka biri oldu
YORUMLAR (4)
  • mustafa ünal: Kardeşim zaten paran var bütün bayanlar seni Brad Pitt Leonardo di caprio gibi görecek ne gerek vardı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiği yaptırdı! Bambaşka biri haline geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiği yaptırdı! Bambaşka biri haline geldi - Son Dakika
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