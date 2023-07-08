Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, bu sene de burun estetiği yaptırdı. Yetenekli futbolcunun ameliyat sonrası çekilen fotoğrafında simasının oldukça değiştiği görüldü.
Hazırlık kampı kapsamında özel bir turnuva için Rusya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde bulunan Emre Mor, koruyucu maskeyle burada oynanacak maçlara çıkabilecek.
Emre Mor geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Emre Mor'un son hali:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiği yaptırdı! Bambaşka biri haline geldi - Son Dakika