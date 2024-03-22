Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin öne çıkan isimlerinden bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu. Kariyer sezonunun geçiren Ferdi, özellikle sol bek pozisyonuna geçtiğinden bu yana gösterdiği performansla takdir topluyor.
Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan başarılı futbolcunun adı sık sık Inter, Napoli ve Roma ile anılıyor.
24 yaşındaki futbolcuya bu takımların yanı sıra bir talip daha çıktı. Fransız basınına göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.
Le Republicain Sportif'te yer alan habere göre, Ligue 1 ekibi, yıldız futbolcu için 10 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği bonservis bedeli ise 30 milyon Euro.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla 7 gole direkt katkıda yaptı. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif - Son Dakika
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