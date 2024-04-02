Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde sarı-lacivertli üye katılım sağladı.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, tarihe geçen bir gün yaşandığını, çoğunluğun sağlanması için gereken sayıyı da geçtiklerini vurguladı.
Gayrettepe'de yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecik, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugünü iyi not edin. İleride bir gün hepinizin bugünü gururla hatırlayacağını 'Ben de oradaydım' diyeceğinizi biliyoruz. Bugün hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. 'Fenerbahçe oyunun içinde ancak yarışın dışında kalsın' diyorlar. Fenerbahçe girdiği her oyuna yarışı kazanmak için girer, alnının teriyle de o yarışı kazanır. Son zamanlarda etkisinin artırıldığını gördüğümüz yaşadığımız bu olaylar, kulübümüzün manevi benliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu gidişata dur demek için bir aradayız. Haksızlıkları sorgulamak ve ortak karar vermek için bir aradayız. Bizi buraya getiren şey, Trabzonspor maçında yaşadıklarımız değildir. Ancak Trabzonspor maçında futbolcularımıza yapılan linç girişimleri bardağı taşıran son noktadır. Her insanın yeter dediği bir nokta var. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız."
Erol Bilecik'in açılış konuşmasının ardından kongreyi yönetmesi için genel kurul başkanlık divanına, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar seçildi.
Toplantının ana gündem maddesi şu şekilde:
"17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı - Son Dakika
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 34-43, Rize Belediyespor-Spor Toto: 29-31, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 38-40, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-26, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 27-33.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün yaşadığı haksızlıkları ve Trabzonspor maçındaki olayları eleştirdi. Koç, rakiplerine ceza verdirmeye çalışanların olduğunu belirtti ve gelecekteki planlarını açıkladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılanlara dikkat çekerek, saha içinde yaşanan hakem yönetimi, TFF'nin çifte standartları ve rakiplerin kin ve nefretiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Trabzonspor maçında yaşanan olaylara da değinen Koç, güvenlik zafiyetini eleştirdi ve soruşturma yapılmasını talep etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'a cevap verdi. Timur'a sert çıkan Koç, "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" dedi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Başkent ekibinin 1-0 öne geçtiği seride ikinci karşılaşma, 5 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi verecek.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Dk. 55 Amilton, Dk. 66 Melih Bostan (Gençlerbirliği) ve Dk. 90+2 Avramovski (Boluspor) tarafından atıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?