Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde sarı-lacivertli üye katılım sağladı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, tarihe geçen bir gün yaşandığını, çoğunluğun sağlanması için gereken sayıyı da geçtiklerini vurguladı.

Gayrettepe'de yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünü iyi not edin. İleride bir gün hepinizin bugünü gururla hatırlayacağını 'Ben de oradaydım' diyeceğinizi biliyoruz. Bugün hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. 'Fenerbahçe oyunun içinde ancak yarışın dışında kalsın' diyorlar. Fenerbahçe girdiği her oyuna yarışı kazanmak için girer, alnının teriyle de o yarışı kazanır. Son zamanlarda etkisinin artırıldığını gördüğümüz yaşadığımız bu olaylar, kulübümüzün manevi benliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu gidişata dur demek için bir aradayız. Haksızlıkları sorgulamak ve ortak karar vermek için bir aradayız. Bizi buraya getiren şey, Trabzonspor maçında yaşadıklarımız değildir. Ancak Trabzonspor maçında futbolcularımıza yapılan linç girişimleri bardağı taşıran son noktadır. Her insanın yeter dediği bir nokta var. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız."

Erol Bilecik'in açılış konuşmasının ardından kongreyi yönetmesi için genel kurul başkanlık divanına, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar seçildi.

Toplantının ana gündem maddesi şu şekilde:

"17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi."