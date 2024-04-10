Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.
Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.
Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe'de sakatlığı geçmesine karşın henüz hazır olmayan Joshua King, Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan ancak kontrol amaçlı MR'ı çekilen Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise belirsiz.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
UEFA kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Olympiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika
Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren format değişiyor. Turnuvaya katılan takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılırken, grup aşamasında takımlar sekiz maç oynayacak. Yeni sistem, kulüplerin farklı seviyelerde takımlarla maç yapma fırsatı verecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup ettiklerini ve daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Nahid Yamak, en kısa sürede kongre kararı alacaklarını kaydetti. Yamak, açıklamasında kulübün maddi sorunlarına değinerek, borç yükünün kapatılması için daha fazla kaynak sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yamak, Giresunspor'un küllerinden yeniden doğacağını ifade etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?