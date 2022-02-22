Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu

22.02.2022 18:05
Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu

Fenerbahçe ünlü bir iş bulma sitesi üzerinden ilan açtı. Açtıkları iş ilanında data analisti ve iç denetim uzmanı aradıklarını belirten sarı-lacivertlilere, Galatasaraylı taraftarlardan mesaj yağdı. Taraftarlar, Fenerbahçe'ye sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'i önererek esprili paylaşımlar yaptı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar başladı. Kulüpte bazı pozisyonlar için iş ilanı açan sarı-lacivertlilere Galatasaraylı taraftarlardan gelen yorumlar dikkat çekti.

Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı
Fenerbahçe'nin iş ilanı

REFERANS KODU DİKKAT ÇEKTİ

Linkedln üzerinden Data analisti ve iç denetim uzmanı aradığı duyuran sarı-lacivertlilerin iş ilanı büyük ilgi gördü. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, iş ilanının altına " Domenec Torrent'i alın" şeklinde esprili yorumlarda bulundu. Öte yandan ilanın "61" referans koduyla yayınlanması da sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı
Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı
Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı
Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı
Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika


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