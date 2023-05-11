Özlem bitti! Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe! - Son Dakika
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Özlem bitti! Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe!

11.05.2023 22:29

Son dakika: Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final Etabı üçüncü karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. En son 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin 6 yıllık hasreti böylelikle bitmiş oldu.

2022-23 sezonu Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i ağırladı. Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, şampiyon oldu. Seride durumu 3-0 yapan Zoran Terzic'in öğrencileri sezonu şampiyon tamamladı.

Son Dakika: Sultanlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe

SON ZAFER 2016-17'DE GELMİŞTİ

Ligdeki 6'ncı şampiyonluğunu yaşayan Sarı-Melekler, 5 sezon sonra şampiyonluk kupasına uzandı. Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşamıştı.

Son Dakika: Sultanlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe

EDA'DAN İNANILMAZ BAŞARI

Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, tarihi bir başarıya imza attı. Tecrübeli orta oyuncu, Fenerbahçe'nin Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu sezonlarda forma giyen tek isim oldu.

Kupa hasreti dindi! Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Setler: 26-28, 25-21, 21-25, 26-24, 8-15 (Altın sette Fenerbahçe kazandı)

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