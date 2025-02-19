Fenerbahçe Opet, EuroLeague Yarı Finalinde Beretta Famila Schio\'yu Yendi

Spor

SALON: Palasport Livio Romare

HAKEMLER: Branimir Galic, Ewa Matuszewska, Alin Faur

BERETTA FAMILA SCHIO: Juhasz 4, Sottana 24, Verona 8, Salaun 19, Dojkic 4, Andre 2, Keys 9, Laksa 10, Bestagno

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 13, Olcay Çakır 3, Williams 20, Meesseman 29, Milic 4, Allemand 9, Badiane 4, Charles 4, Ayşe Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 17-24

DEVRE: 30-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-58

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio takımını 86-80 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Opet'de 29 sayı üreten Emma Meesseman oldu. Bu eşleşmenin rövanş maçı 26 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.