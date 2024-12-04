Fenerbahçe Opet, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı Kazandı

Spor

FENERBAHÇE Opet, 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştığı ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen yılın lig 2'ncisi ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geldi. İlk periyodu Fenerbahçe Opet 22-21 önde kapattı. 2'nci periyotta da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk yarıyı 40-32 önde tamamladı. 3'üncü çeyrekte iyi oyununa devam eden sarı-lacivertliler, bu çeyreği 9 sayı farkla önde bitirdi: 51-42. Son çeyrekte ÇBK Mersin farkı kapatsa da Fenerbahçe Opet parkeden 65-64 galip ayrılarak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

BAKAN BAK MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, Fenerbahçe Opet kupasını Bakan Bak ve Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Maçın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe Opet'te; 20 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynayan Emma Meesseman oldu.