Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı - Son Dakika
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Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmayı takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Fenerbahçe'nin şampiyonluğu karşısındaki üzgün halleri kameraya yansıdı.

21.04.2024 23:28  Güncelleme: 23:32
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Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçında şampiyon Fenerbahçe Opet oldu. Maçın bitiş düdüğüyle, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameraya yansıdı.

FENERBAHÇE OPET ŞAMPİYON OLDU

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e set dahi vermeden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Opet şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameraya yansıdı

EKREM İMAMOĞLU SEVİNDİ, DİLEK İMAMOĞLU ÜZÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da maçı izleyenler arasındaydı. Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasıyla birlikte, Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameralara yansıdı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ise o anlarda alkış tuttu.

Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yusuf Çarman: elalem ekmek bulup yiyemiyor. Derdi beni germedi. 38 22 Yanıtla
  • AZİZ BAL: Biri sevindi biri üzüldü tam fırıldak işi bu siyaset. Çevir kazınyanmasın iki tarafa da oynuyorlar. 36 12 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Sanarsın Fenerbahce yabancı takım karşısında oynamış ve Dilek hanım yabancı takım kaybetti diye üzülmüş boş haber 37 11 Yanıtla
  • Barış: Galatasarayın galibiyeti ile ilgili bir haber yok. Yazıklar olsun. Koç holdingin tasmalıları 22 25 Yanıtla
  • Hüseyin Saltalı: herşey karşılıklı el mahkum ?? 16 8 Yanıtla
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