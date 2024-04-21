Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçında şampiyon Fenerbahçe Opet oldu. Maçın bitiş düdüğüyle, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameraya yansıdı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e set dahi vermeden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da maçı izleyenler arasındaydı. Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasıyla birlikte, Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameralara yansıdı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ise o anlarda alkış tuttu.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı - Son Dakika
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek seride 3-2 öne geçen ve 7. şampiyonluğuna ulaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Maçın en değerli oyuncusu Melisa Vargas oldu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde taraftarları taşıyan minibüs, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası bir başka otomobilin polis otosu, minibüs ve yol kenarında bekleyen taraftarlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Bozüyük Belediyesi satranç sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'ndan madalyalarla döndü. Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan Bozüyük Belediyesi satranç kursiyerleri, kategorilerinde madalya kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)